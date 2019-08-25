صندوق إسكان الحشد: تسليم دار جديدة لعائلة أول مقاتل نال الشهادة في الموصل

وقال الساعدي ف تصريح نشره موقع الحشد الشعبي وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صندوق اسكان عوائل الشهداء سلم الدار 162 لعائلة الشهيد كاظم حسين مجيد الشبكي كأول شهيد نال شرف الشهادة في الموصل بعد التحاقه بالحشد الشعبي ملبيا نداء الفتوى المباركة رغم تهجيره الى محافظة واسط".واضاف، ان "صندوق اسكان عوائل الشهداء الحشد الشعبي جهة مستقلة اخذت على عاتقها بناء سكن يليق بعوائل الشهداء الذين ضحوا بارواحهم للدفاع عن الارض والمقدسات".

واوضح الساعدي، أنه "من خلال جمع التبرعات الشهرية لنحو اكثر من 9 آلاف مشارك خلال عامين منذ انطلاق هذه المبادرة التي باركتها المرجعية الدينية العليا تم بناء الدار وسيكون العمل مستمرا".

