أعلن المشرف على صندوق إسكان عوائل الحشد الشعبي اسعد الساعدي، الاحد، تسليم صندوق اسكان عوائل الشهداء الدار 162، من مجموع 233 دارا يجري العمل على إكمالها في الموصل وسائر المحافظات، لعائلة الشهيد كاظم حسين مجيد الذي يعتبر أول شهيد نال الشهادة في الموصل.
واضاف، ان "صندوق اسكان عوائل الشهداء الحشد الشعبي جهة مستقلة اخذت على عاتقها بناء سكن يليق بعوائل الشهداء الذين ضحوا بارواحهم للدفاع عن الارض والمقدسات".
واوضح الساعدي، أنه "من خلال جمع التبرعات الشهرية لنحو اكثر من 9 آلاف مشارك خلال عامين منذ انطلاق هذه المبادرة التي باركتها المرجعية الدينية العليا تم بناء الدار وسيكون العمل مستمرا".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق إسكان الحشد: تسليم دار جديدة لعائلة أول مقاتل نال الشهادة في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.