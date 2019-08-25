نائبة تنفي تجاوز موازنة الرئاسات الثلاث مبلغ 46 تريليون دينار

وقالت التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تغريدتنا بتاريخ(10/8/2019) أشارت الى اجمالي النفقات السيادية في موازنة عام 2019 والتي تبلغ (46 ترليون و 600 مليار دينار) تشمل(38) فقرة من بينها الرئاسات الثلاث وهي ,هيئة الحشد الشعبي,وزارة الخارجية,جهاز مكافحة الارهاب,وزارة الدفاع,المحكمة الاتحادية العليا,مفوضية الانتخابات,مفوضية حقوق الانسان,هيئة المساءلة والعدالة,هيئة دعاوى الملكية,الهيئة العراقية للمصادر المشعة,جهاز المخابرات الوطني".وأضافت أن "الموازنة تشمل أيضاً، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين, المساهمة في كلف انتاج النفط الخام المصدر, مبالغ المساهمات العربية والدولية ,النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات حرس الحدود والشرطة الاتحادية والبطاقة التموينية ومديرية المنافذ الحدودية,مشاريع (الموانئ والسكك والسدود وادارة الاجواء وعقود التراخيص) ديوان الرقابة المالية ,هيئة النزاهة فضلاً عن تسديد قروض ل (73) جهة خارجية وداخلية".وأوضحت التميمي، أن "نسبة نفقات الرئاسات الثلاث فيها تبلغ (1.04%) من اجمالي المبلغ المذكور أعلاه فقط".

وجددت" تأكيدها للرأي العام العراقي بعدم مصداقية الاخبار التي تنشر عبر المواقع والصفحات الوهمية"، داعية إلى "استسقاء الأخبار والمعلومات الدقيقة من المواقع الرسمية للنائبة".