صحة النجف: مستشفيات المحافظة تستقبل يومياً 10-15 اصابة جراء الحوادث المرورية

وقال الكندي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال زياراتنا الى طوارئ مستشفيات المحافظة لاحظنا الاعداد الكبيرة من المصابين يومياً جراء الحوادث المرورية"، مؤكداً انه "آن الأوان لإيقاف هذا الاستنزاف المستمر".وأضاف أن"هذه الحوادث وان كانت تسبب عبئاً على المؤسسات الصحية، ألا ان الأهم من ذلك وما يجعل قلوبنا محروقة هو مايتعرض له هؤلاء الشباب من خطورة تؤدي في احيان كثيرة الى فقدان حياتهم او تعرضهم الى اعاقات دائمة".

وأشار الكندي، إلى أن "مستشفيات المحافظة تستقبل يوميا من 10-15 حالة اصابة جراء الحوادث المرورية".