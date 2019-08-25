شنت القوات الأفغانية والأمريكية غارات جوية في أنحاء متفرقة من إقليم "جازني " جنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" بينهم اثنان من باكستان. وذكرت الحكومة الإقليمية في "جازني " - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الغارة الأولى استهدفت منطقة "خوجياني " التابعة لإقليم "جازني"، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحا من "طالبان" بينهم شخصان من باكستان. وأضاف - البيان - أن غارات أخرى استهدفت منطقتي: "خواجة عُمَاري " و"قره باغ " في نفس الإقليم، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من "طالبان". وأكد البيان أن الغارات لم تُسفر عن خسائر في الأرواح بين المدنيين. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها " طالبان" - على هذه الأنباء حتى الآن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 من طالبان في غارات جوية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.