الجيش الليبي يتقدم في غريان ويسيطر على غوط الريح

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، الأحد: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والمليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة".

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وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر المليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة.

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا والمدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وفي إطار تأمين وجوده على تخوم العاصمة، تمكن الجيش قبل يوم من إطلاق "طوفان الكرامة" من دخول مدينة غريان (جنوب طرابلس) والسيطرة عليها وسط ترحاب من أهلها.

ومنذ ذلك الحين، تعد مدينة غريان "منطقة عمليات عسكرية" للجيش الليبي.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قد قال إن "الجيش لن يترك مدينة غريان، وهناك عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في محيط المنطقة بكاملها"، مضيفا أن الجيش يحاصر المليشيات في المدينة، وأنه سيتم التعامل معهم.