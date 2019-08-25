احتفظ بهم فى معدته.. اعتقال مواطن كيني في تايلاند لتهريب 60 عبوة كوكايين

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

اعتقلت السلطات التايلاندية مواطنا كينيا بعدما استوقفته في مطار بانكوك أثناء محاولته تهريب ما يزيد على 60 عبوة من الكوكايين في معدته.

Advertisements

وقالت السلطات إن جلين شيباسيلو أوكو، 43 عاما، كان في رحلة إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث تم اعتقاله بعدما أظهرت الصور بأشعة إكس عشرات العبوات المملوءة بالكوكايين.

وذكر مكتب مجلس مكافحة المخدرات، في بيان: "ابتلع الكوكايين الذي يبلغ وزنه 1.2 كيلوجرام في 68 عبوة".

وذكرت صحيفة "إيست أفريكان" على الإنترنت، أنه ألقى القبض على أوكو مع مواطن نيجيري، حيث قالت الشرطة إنه استأجر المواطن الكيني لتهريب المخدرات.