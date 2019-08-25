الرئيس الامريكي "غير سعيد" من اختبارات كوريا الشمالية

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الأحد 25 أغسطس 2019

ترامب

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه "غير سعيد" من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.



وقال للصحافيين جالساً بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا، "إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقاً"، وأضاف أنه "تلقيت خطاباً جيداً للغاية من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون الأسبوع الماضي".

وتابع "أعتقد في النهاية، سوف يقوم بالشيء الصحيح، سنرى، ربما لا، ربما، لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح".

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وكانت كوريا الشمالية قد بدأت سلسلة جديدة من الاختبارات الصاروخية في الأشهر الأخيرة، كان آخرها أمس السبت، عندما أسقطت صاروخين قبالة ساحلها الشرقي، وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أحدث اختبار، وهو سابع محاولة من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه تم إطلاق الصاروخين في الصباح، من مدينة سوندوك شرق البلاد وقطعا مسافة حوالي 380 كيلومتراً، ويُعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أشرف شخصياً على عملية الإطلاق، ولم تقدم التقارير أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الأسلحة الجديدة، ونقلت وكالة يونهاب في وقت سابق عن هيئة الأركان المشتركة قولها "يراقب جيشنا الوضع، حال إجراء عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضع الاستعداد".