الملك سلمان يستقبل رئيس أفعانستان ويُقيم مأدبة غداء

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا لفخامة الرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وفيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.