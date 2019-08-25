تعرف على القوائم الأولية لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي (تفاصيل)

يعكس عدد الطلبات المقدمة من المواطنين والمواطنات لانتخابات "الوطنى 2019"، الذى وصل إلى 555 طلبا، منها 200 طلب للمرأة، الوجه الحضارى للإمارات وثراء تجربتها الانتخابية والوعى السياسى لدى المواطنين بأهمية المجلس الوطنى الإتحادى، ودوره فى تلبية تطلعات مجتمعهم الإمارات نحو المستقبل. و وفقا لموقع "الوطن" الإماراتى، مثل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الإتحادى إلى 50 % مرحلة جديدة فى مسيرة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة كركيزة رئيسة فى مسيرة التطور التى تشهدها الإمارات، وشكل حافزا كبيرا لإقبال المرأة الإماراتية على تقديم طلبات الترشح لانتخابات "الوطنى"، إذ سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ بدء العملية الانتخابية فى الإمارات ما يعكس صواب القرار فى تمكين المرأة ووقوفها إلى جانب الرجال فى مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الإمارات فى كافة المجالات. و"تمثل نسبة المرأة الإماراتية، من القوائم الانتخابية للعام الحالى 50.62% مقابل 49.38% للرجال"، ما يعكس حرص القيادة على التمكين السياسى للمرأة الإمارات والمشاركة فى مسيرة التنمية . وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى 2019، يليها فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة "ثلاثة" أيام ابتداء من الاثنين الموافق 26 أغسطس الحالى إلى 28 أغسطس 2019. ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، "يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية فى الإمارة تقديم طلب بالطعن فى ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التى يتبعها خلال الفترة المحددة بينما تنظر اللجنة الوطنية للانتخابات فى طلبات الاعتراض وتصدر قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن نهائية"، أى لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وفى الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين. ووفقا للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية فى 3 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين فى 4 سبتمبر حسب الشروط الضابطة لذلك فى التعليمات التنفيذية فى حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين فى 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين فى تاريخ 15 سبتمبر وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومى 22 و23 سبتمبر 2019. وتمتد فترة التصويت المبكر، من 1 إلى 3 أكتوبر، وهو العملية التى يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسى للانتخابات ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكرا قبل يوم الانتخاب الرئيسى. وكان عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشئون المجلس الوطنى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن تجربة الإمارات الانتخابية لها قواعدها وأسسها وضوابطها وملامحها التى تشبه الإمارات والإماراتيين، مشيرا إلى أن أبناء الإمارات أنفسهم هم القادرين على صياغة تجربة انتخابية ديمقراطية وتحديد مقوماتها وأشكالها. وقال العويس، إن إقبال العنصر النسائى على الترشح لانتخابات المجلس الوطنى يعكس صواب قرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وتعكس قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى فى دورتها الرابعة، التى تضم 337738 عضوا بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للدورة الثالثة، والتى بلغت 224281 مواطناً ومواطنة حرص القيادة الرشيدة على مشاركة أبناء وبنات الإمارات فى العملية الانتخابية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة فى رسم مستقبل الإمارات وتلبية تطلعاتهم. وقد وصلت نسبة مشاركة الشباب فى قوائم 2019 ، فى الفترة العمرية من 21 عاماً إلى 40 عاما 61.32% من إجمالى قوائم الهيئات الانتخابية إذ يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً بنسبة 31.28% وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتى فى العملية الانتخابية لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطنى الاتحادي. وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة، من دواوين الحكّام، وحسب التوزيع الجغرافى لها 101549 عضوا فى إمارة أبوظبى، و60772 عضواً فى إمارة دبى، و 64293 عضواً فى إمارة الشارقة، و 10165 عضواً فى إمارة عجمان، و 6653 عضواً فى إمارة أم القيوين، و 55289 عضواً فى إمارة رأس الخيمة، و 39017 عضواً فى إمارة الفجيرة.

