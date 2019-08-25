شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترمب نادم على عدم رفع الرسوم الجمركية أكثر على الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بياريتس/فرنسا)

أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد) أن الندم الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شنّ هذه الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام «سُئل الرئيس إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين. فُسّرت إجابته بشكل سيئ». وأضافت «ردّ الرئيس ترمب بالإيجاب لأنه يندم لعدم رفع الرسوم الجمركية أكثر».