وقفة تضامنية امام مكتب العلاقات الاعلامية في حزب الله بمعوض

نظم عدد من الإعلاميين وقفة تضامنية امام مكتب العلاقات الاعلامية في حزب الله والذي تضرر جراء سقوط طائرتين اسرائيليتين فجر اليوم.
وفي كلمة له أكد الصحافي واصف عواضة باسم نقابة محرري الصحافة والإعلاميين "التضامن الكامل مع الإخوة في العلاقات الإعلامية لحزب الله"، مضيفا:" نستنكر هذا العدوان ونطالب المجتمع الدولي بموقف واضح".
من جهته رأى النائب فادي علامة أن "الاعتداء الذي حصل هو اعتداء على سيادة لبنان وعلى القرار 1701"، مؤكدا ان "قوة لبنان هي بوحدة موقفه الذي شهدناه اليوم".
اكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف خلال الوقفة التضامنية مع مكتب العلاقات الاعلامية في حزب الله ان "الكلمة الفصل والموقف في الرد على العدوان سوف يتم من خلال الكلمة الحاسمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، مشيرا الى ان "هذا العدوان الغادر هو انتهاك صريح للسيادة الوطنية".
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