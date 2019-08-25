دعا أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات إلى "بلورة موقف لبناني - فلسطيني رسمي مشترك عن قرار الحكومة اللبنانية، يأخذ في الاعتبار قضية العمال الفلسطينيين في لبنان، باعتبارهم لاجئين مقيمين قسرا على الأراضي اللبنانية"، منوها بـ "قرار مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزارية لدرس الوضع الفلسطيني".
واكد ابو العردات على "ضرورة إجراء مقاربة واقعية لمختلف القضايا المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان، والإسراع في إقرار الحقوق المدنية الأساسية للاجئين الفلسطينيين بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو العردات نوه بقرار تشكيل لجنة لدرس الوضع الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.