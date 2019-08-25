أبو العردات نوه بقرار تشكيل لجنة لدرس الوضع الفلسطيني

دعا أمين سر حركة فتح ​فتحي أبو العردات​ إلى "بلورة موقف ​لبنان​ي - فلسطيني رسمي مشترك عن قرار ​الحكومة اللبنانية​، يأخذ في الاعتبار قضية ​العمال​ ​الفلسطينيين​ في لبنان، باعتبارهم لاجئين مقيمين قسرا على الأراضي اللبنانية"، منوها بـ "قرار ​مجلس الوزراء​ اللبناني تشكيل لجنة وزارية لدرس الوضع الفلسطيني".

واكد ابو العردات على "ضرورة إجراء مقاربة واقعية لمختلف القضايا المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان، والإسراع في إقرار الحقوق المدنية الأساسية للاجئين الفلسطينيين بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".