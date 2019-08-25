اعتبر رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​، في حديث عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ما جرى في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ اعتداء سافر على سيادة ​لبنان​ ودليل جديد على استخفاف ​إسرائيل​ بقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على أن "المطلوب وقفة وطنية لبنانية جامعة تحبط مخططات ​اسرائيل​ وتذكر ​المجتمع الدولي​ بمسؤولياته وتنأى بلبنان عن الحريق الاقليمي".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلام: ما حصل بالضاحية دليل جديد على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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