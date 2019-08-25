اعلن رئيس الأركان ال​اسرائيل​ي الجنرال ​أفيف كوخافي​ أن "الغارات الاسرائيلية على منطقة عقربا في ​سوريا​ استهدفت مجموعة يقودها قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ الجنرال ​قاسم سليماني​ خططت لمهاجمة اسرائيل بدرون".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الاسرائيلي: غاراتنا على عقربا استهدفت مجموعة يقودها سليماني خططت لمهاجمتنا بدرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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