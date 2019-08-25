جهاد الصمد: اسرائيل تلعب بالنار ويبدو أن هناك من يعطيها الحطب في لبنان

استنكر النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، "​العدوان الاسرائيلي​ على لبنان"، داعيا إلى "موقف وطني ضد هذا العدوان الجديد والخطير الذي يكشف النوايا الاسرائيلية تجاه لبنان".

ورأى أن "سقوط طائرتي التجسس الاسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​، كشف أهداف اسرائيل، وعلى لبنان الرسمي والشعبي الوقوف في مواجهة هذا العدوان على أمن وسيادة واستقلال لبنان".

وتساءل عن "خلفية تزامن هذا العدوان مع الكلام عن توسيع مهمة اليونيفيل في لبنان"، داعيا إلى "مواجهة المخطط الاسرائيلي الذي يريد استثمار التصعيد مع لبنان لحسابات نتنياهو الانتخابية".

ولفت إلى أن "اسرائيل تلعب بالنار، ويبدو أن هناك من يعطيها الحطب في لبنان، لكن النار ستحرق اسرائيل وكل العاملين لاشعالها".