طرابلسي: عدوان إسرائيل دليل جديد على النوايا التي يضمرها العدو ضد لبنان

أشار النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "العدوان الصهيوني بالطائرات المسيرة على الضاحيه الجنوبية لبيروت دليل جديد على النوايا التي يضمرها هذا العدو ضد لبنان، ودافع للعمل على تمتين الجبهة الداخلية وترك الخلافات التي لا طائل منها"، قائلاً: "سيبقى لبنان أقوى من إرهابهم بإذن الله".

وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر ​الخروقات الاسرائيلية​ وتداعياتها.