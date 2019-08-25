علي درويش: الاعتداءات الاسرائيلية تذكرنا بالتضامن الداخلي

أشار النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "لا تزال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان تذكرنا كل يوم بضرورة التضامن الداخلي والالتفاف حول مؤسسات الدولة"، معتبراً أن "خرق قرار 1701 يعد رسالة واضحة للدولة اللبنانية التي ندعوها الى التحرك والرد الى ​مجلس الأمن​ لاتخاذ موقف واضح تجاه هذا الاعتداء".

وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في ​الضاحية الجنوبية​.

واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر ​الخروقات الاسرائيلية​ وتداعياتها.