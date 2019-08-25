الحزب الشيوعي دان إعتداء الضاحية: للعمل معا دفاعا عن لبنان

دان الحزب "الشيوعي اللبناني"، في بيان، "العدوان الصهيوني المباشر على ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، واستمرار تحليق طيرانه فوق بيروت، واستباحاته المستمرة للأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن "هذا العدوان بالشكل والمضمون والطريقة يؤكد النوايا الدائمة للعدو ومن ورائه رعاته، وأطماعهم وطبيعتهم القائمة على الاعتداء والقتل والتوسع، وهذه الطبيعة لا تواجه إلا بخيار ​المقاومة​، إذ لا سبيل إلى ردعه إلا بذلك، وما تزامن هذا العدوان واحتفال لبنان بانتصاره على العدو الصهيوني نفسه إلا تأكيدا للأمر".

وأعلن الحزب أنه إذ يرفض هذا العدوان ويؤكد، في الوقت نفسه، الوقوف بوجه ما يخطط للبنان، يدعو "كل القوى المقاومة للعمل معا دفاعا عن لبنان وفي مواجهة المخططات الامبريالية والصهيونية التي تحاك ضد فلسطين والمنطقة".