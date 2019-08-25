فادي الجميل يهنئ الصناعيين بالمرسوم 5497: القطاع امام مرحلة واعدة

هنأ رئيس ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين ​فادي الجميل​ الصناعيين بصدور المرسوم 5497 والذي يقضي بتعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفرض رسوم إضافية على بعض المنتجات الوطنية بهدف منع الاغراق.

واعتبر في بيان ان هذا القرار يضع القطاع الصناعي والصناعيين امام مرحلة واعدة، تؤشر الى طريقة جديدة بالتعاطي مع القطاع ستساهم في تفعيل دور ​الصناعة​ في ​الاقتصاد​ الوطني.

وراى الجميل ان "هذا المرسوم والذي ينص على رفع التعرفات الجمركية على السلع الاغراقية المنافسة لانتاجنا الوطني هي خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي اللبناني من شأنها احقاق الحق وفتح المجال للصناعة الوطنية للقيام بدورها الريادي في الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان ذلك "يأتي في سياق النضال والجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الصناعيين والتي من المفترض ان تترجم أيضا بالمزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع".

وتوجه الجميل بالشكر الى المسؤولين اللبنانيين كافة الذي ساهموا بالوصول الى ما نحن عليه، وأيضا المجلس الأعلى للجمارك وإدارة ​الجمارك​ على تعاونها.

كما أكد ان جمعية الصناعيين ستستمر في حمل القضية ومتابعة كل المطالب المرفوعة، وكذلك إيصال الرسالة التي هي رسالة وطنية خالصة للحصول على كامل حقوق القطاع وانصافه وإتاحة المجال له كاملا للعب دوره الاقتصادي والاجتماعي.