بدوي: للرد المباشر على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان

اعتبر مستشار رئيس الحكومة السابق سليم الحص ​رفعت بدوي​، في تصريح له، أن "ما حصل في ضاحية العز والصمود والكرامه هو اعتداء اسرائيلي سافر على سيادة لبنان، وهو دليل واضح على استمرار ​العدو الاسرائيلي​ في استباحة اجواء لبنان 24/24 لاغراض تجسسية عدوانيه لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات لبنانية مقاومة محددة في محاولة مستمرة للنيل من عزيمة بيئة المقاومه".

وأشار إلى أنه "مع شجبنا لهذا الاعتداء الاسرائيلي الا ان التصدي للنوايا العدوانية الاسرائيلية لن يؤتى اكله لا بالتجمعات ولا بالبيانات المستنكرةانما بالتفاف الغيارى والمخلصين الحريصين على كرامة لبنان الوطنية حول ​المقاومة​ وبتماسك البيئة الحاضنة لها، وذلك من اجل دعم المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي وتعطيل كافة مخططاته في لبنان والمنطقة".

ورأى أنه "لا غلو في القول ان طلب البحث بوضع استراتيجية دفاعية جديدة انما هو مطلب بنوايا مسبقة باتت معروفة الاهداف لا تخدم مصلحة لبنان الوطنية في الدفاع عن ارضه وسيادته، وهي مطالب امريكية اسرائيلية ذات مقصد لعين للنيل من المقاومة وسلاحها الذي حمى لبنان عن سابق تصور وتصميم، ولجعل لبنان من دون حماية وفريسة لمخططات ​اميركا​ الهادفة ضرب كل محور المقاومة من اجل الحفاظ على امن العدو الاسرائيلي".

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وتوجه إلى المطالبين بوضع استراتيجية دفاعية بالقول: "ما جرى في ​الضاحية الجنوبية​ من لبنان ليل الامس هو تجسيد للنوايا العدوانية الاسرائيلية المستمرة على لبنان، فلتتفضلوا بالزود عن سيادة لبنان والدفاع عن كرامت".

ورأى أن "المطالبين بوضع استراتيجية دفاعية للبنان هم اما جهلة واما انهم مرتزقة زرعوا بينتا لخدمة وتنفيذ اهداف اميركية اسرائيلية".

وأضاف: "اننا اذ نعلن وقوفنا الى جانب اهلنا في الضاحية الجنوبية ومساندتنا ودعمنا للمقاومة اللبنانية الشريفة في المواجهة والتصدي للعدو الاسرائيلي، نطالب بالرد المباشر على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان والتي اضحت في خانة المواجهة المفتوحة".