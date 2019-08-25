طلال أرسلان: لا خيار لهذا الوطن سوى المقاومة

اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "لا خيار لهذا الوطن سوى ​المقاومة​"، لافتاً إلى أن "اعتداء اليوم دليل على ضرورة التمسّك أكثر فأكثر بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، كما ضرورة الإلتفاف حولها بوجه أي عدوان قد يحصل ضدّ لبنان".

ووشدد على أن "تحصين ساحتنا أهم ما يجب أن نقوم به"، مضيفاً: "كل الإستنكار لهذا الإعتداء على سيادة وطننا، ونصرنا محتّم".