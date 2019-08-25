سليمان: هل هناك استراتيجية لبنانية للدفاع على خرق اسرائيل للسيادة؟

سأل الرئيس السابق ​ميشال سليمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هناك استراتيجية لبنانية للدفاع على خرق ​اسرائيل​ للسيادة اللبنانية؟".

واعتبر أن "تطور الأحداث سيضع ​الاستراتيجية الدفاعية​ موضع الضرورة الملحة لتصويب بوصلة قرار الحرب والسلم".

وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها.