اشار وزير المال علي حسن خليل الى ان "الجريمة الإسرائيلية الجديدة تنتهك كل المواثيق الدولية ولن تستطيع أن تهز إرادتنا في المواجهة والانتصار"، مؤكدا اننا "سنكون أكثر إصرارا على التوحد شعبا وجيشا ومقاومة خلف خيارنا بالدفاع عن الأرض والسيادة".
وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: سنكون أكثر إصرارا على التوحد خلف خيارنا بالدفاع عن الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.