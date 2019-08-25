ادرعي: عناصر إيرانية ومعدات لفيلق القدس هبطت في مطار دمشق قبل الغارة

اشار المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي الى ان "الجيش الاسرائيلي يتابع في الأسبوع الأخير محاولة فيلق القدس تنفيذ عملية تخريبية عن طريقة تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية"، لافتا الى ان "الحديث عن طائرات مسيرة يتم استخدامها لأغراض انتحارية أو لالقاء ​متفجرات​".

وفي تصريح له كشف أدرعي أن "العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في الميليشيات الشيعية"، لافتا الى انه "في الأسابيع الاخيرة هبطت معدات هذه الخلية في ​مطار دمشق الدولي​ مع عناصر إيرانية حيث تجمهروا في قرية عقربا جنوب دمشق في مجمع خاص تابع لفيلق القدس".