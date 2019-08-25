جونسون: بريطانيا يمكنها التعامل بسهولة مع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "بلاده يمكنها التعامل بسهولة مع إمكانية مغادرة ​الاتحاد الأوروبي​ بدون إبرام اتفاق "بريكست".

وفي تصريح له هامش مشاركته في قمة ​مجموعة السبع​ الكبار، لفت جونسون الى أن "البلاد يمكنها التعامل بسهولة مع إمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق"، مشيراً الى ان "فرص التوصل لاتفاق تتحسن، لكن يجب أن يكون هناك واقعية من جانب أصدقائنا بأن اتفاقية الانسحاب تلك قد ماتت".

وأوضح أن "ما يسمى بقانون 39 مليار جنيه استرليني، مقابل الانفصال المبرم بواسطة ​تيريزا ماي​، لم يعد ملزما لبلاده".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من تشرين الأول المقبل.

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