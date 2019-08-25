مقتل وإصابة جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرين في ​اشتباكات​ مع "​حزب العمال الكردستاني​" شمالي ​العراق​.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه "قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق"، موضحة أن الاشتباكات "وقعت في إطار عملية المخلب الثالثة التي ينفذها ​الجيش التركي​ شمالي العراق"، مشيرةً الى انه "تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى".

وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ إطلاق عملية "المخلب الثالثة" العسكرية في ​شمال العراق​، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ "الإرهابيين" وملاجئهم، في منطقة سينات هفتانين.

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