النشرة: وزارة النقل السورية اطلقت ورش إعادة تأهيل الطريق الدولي دمشق - حلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "وزارة النقل السورية اطلقت ورش إعادة تاهيل وصيانة الطريق الدولي دمشق - حلب بدءاً من منطقة صوران وحتى خان شيخون على مسافة بحدود 20 كلم".
وبدأت الوزارة باجراء الكشوفات الميدانية على الطريق الدولي لاعادة فتحه باسرع وقت، وعاينت الأضرار التي أصابت الطريق والجسور والمعابر وارسلت المعدات لصيانة وترحيل الأنقاض وإزالة السواتر وترميم الحفر الناجمة عن القذائف والمفخخات.
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