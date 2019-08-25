رغم تعرضه للإصابة في باريس.. اليقالي يؤكد مشاركته في الألعاب الإفريقية ويتحدى كيبروطو مجددا – صورة

أكد سفيان البقالي، العداء المغربي المتألق في مسافة 3000 متر، مشاركته في الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليا في المغرب، وذلك بعد يوم من فوزه بملتقى باريس، وعلى الرغم من تعرضه لإصابة على مستوى قدمه الأيمن.

ونشر، وصيف بطل العالم في المسافة نفسها، قبل قليل، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يؤكد فيها توجهه للرباط، من أجل المشاركة في الألعاب الإفريقية، مرفوقة بصور من آخر فوز به بملتقى باريس، المندرج ضمن جولات العصبة الماسية.

وكان البطل المغربي، قد تجاوز، أمس السبت، منافسه الكيني الأبرز، كيبروطو، ليضرب معه موعد في الألعاب الإفريقية بالرباط، من أجل منح ميدالية ذهبية للمغرب، ثم موعدان مهمان آخران، الأول هو نهائي العصبة الماسية في بروكسيل، والثاني هو بطولة العالم في الدوحة القطرية.