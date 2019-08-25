الفوضى من جديد في حفل محمد رمضان.. اقتحام وعصي وهو يتدخل من أجل الفتيات

حالة من الفوضى، شهدها حفل النجم المصري محمد رمضان، في الساحل الشمالي بمصر، ليلة الجمعة السبت، حيث وقعت اشتباكات بين حراسه الخاصيين وأشخاص من الجمهور.

ونقلت تقارير إعلامية مصرية، أن شبان حاولوا دخول الحفل دون تذاكر، الأمر الذي جعل حراس محمد رمضان يتدخلون بالعصي، ما اضطر نجم الحفل إلى التدخل بدوره لتهدئة الوضع.

واستطاع بعض الشباب الهرب من الحراس، والصعود إلى خشبة المسرح، في وقت طلب فيه رمضان التزام للهدوء واحترام على الفتيات المتواجدات.

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وكان محمد رمضان، قد سمح لعدد من الشباب لحضور تدريبات الحفل بعد إصرار منهم، وهو الأمر الذي شجع شباب آخرين على اقتحام الحواجز الحديدية في دقائق الحفل الأولى.

رمضان خاطب جمهوره بعد حالة الفوضى قائلا: “إذا كنتم تحبونني انزلوا من على المسرح، أنا جئت هنا من أجلكم لأنني أحبكم”.

ويرافق الجدل دائما حفلات رمضان بمصر، إذ كان حفله الأول قد أثار ضجة بسبب تعرية الجزء العلوي من جسمه وقيامه بممارسات اعتبرت “بلطجة”، وهو ما أدى لمشاكل بينه وبين نقابة الفنانين، قبل أن تمنحه ترخيص إقامة حفل ثاني مع الالتزام بعدم تكرار ما حصل في الحفل الأول.