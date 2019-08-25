أسقط منافسه الأول كيبروطو.. البقالي يؤكد جازيته للتتويج “الماسي” والفوز ببطولة العالم في الدوحة

واصل العداء المغربي المتألق، سفيان البقالي، عروضه القوية فوق حلبة سباقات مسافة 3000 متر موانع، وأضاف أمس السبت، فوزا جديدا لسلسلة انتصاراته في الملتقيات المندرجة ضمن العصبة الماسية، وذلك بعد أن فاز بملتقى باريس، وبحضور خصمه ومنافسه الأبرز، الكيني كيبروطو.

إبن مدينة فاس، وصيف بطل العالم، أكد جاهزيته التامة من أجل حصد كل الألقاب العالمية الممكنة هذا العام، والتي ضيعها في السنوات الماضية، في الأمتار الأخيرة، بعد أن تفوق عليه الكيني كيبروتو، إذ ضمن تواجده في نهائي العصبة الماسية، حيث يرغب في التتويج الماسي للمرة الأولى في مساره الرياضي.

وبالإضافة إلى العصبة الماسية، فإن البقالي، يستهدف أيضا الفوز ببطولة العالم، والتي حرم منها في النسخة الأخيرة، على يد نفس المنافس، والتي ستقام أواخر الشهر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقد بات البقالي، هو أمل ألعاب القوى المغربية الأبرز، من أجل التألق في المنافسات العالمية، وجعل النشيد الوطني يعزف في أكبر التظاهرات، في ظل تواضع مجموعة من الأسماء، في انتظار الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان.

ويحلم البطل المغربي الشاب، بتكليل مجهودات موسمه الطويل، بالفوز بالعصبة الماسية، بطولة العالم، ثم ذهبية الألعاب الأولمبية القادمة، بعد أن حل رابعا في النسخة الأخيرة من الألعاب، في ريو دي جانيرو، وهو ما من شأنه أن يخلد اسم البقالي في تاريخ ألعاب القوى المغربية.