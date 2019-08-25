الملك يختار دولة افريقية لينهي فيها عطلته الصيفية

اختار الملك محمد السادس وأسرته الصغيرة، دولة الغابون، ليمضوا فيها نهاية عطلتهم الصيفية التي انطلقت من مدن مغربية.
وحل الملك، أمس السبت، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقته للا خديجة بالدولة الإفريقية للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة.
واختار الملك الغابون، بعدما انطلقت عطلته من المغرب، إذ زار مدن شمال المملكة، منها طنجة وتطوان، إضافة إلى منطقة الجبهة ومن تم الحسيمة.
وتجمع الملك محمد السادس والرئيس الغابوني علاقة طيبة، ما يرجح امكانية زيارة من العاهل المغربي لبونغو، على هامش رحلته إلى هناك.
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