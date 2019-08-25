نجم ريال مدريد حزين بسبب التعادل أمام بلد الوليد

اعتبر الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، تعادل فريقه أمام بلد الوليد (1-1) على ملعب (سانتياجو برنابيو) في الجولة الثانية لليجا “محزنا”، بعد “مباراة طيبة” للفريق، مؤكدا أنهم “سيواصلون العمل بإيجابية للتحسن” في المباريات المقبلة.

وقال فاران في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء “إنه أمر محزن، ولكننا سنواصل العمل”، بينما أقر بأن الفريق “وجد صعوبة كبيرة لتسجيل الهدف الأول”، وأشار إلى أنه رغم النتيجة، إلا أن “ثمة أمورا طيبة” في الأداء.

وأتم “قدمنا مباراة طيبة ويجب مواصلة العمل. لقد شاهدنا أشياء جيدة، وكان بإمكاننا التسجيل في وقت مبكر لكي نشعر بثقة وارتياح أكبر”.

وتعثرت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في أول اختبار لها أمام جماهيرها في الموسم الجديد، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية صاحب العلامة الكاملة بست نقاط.