فظيع..شابة تعرضت إلى اغتصاب بعصا “بيسبول” من خطيبها-التفاصيل

تعرضت شابة، لم تتجاوز 19 من عمرها، إلى اغتصاب جنسي بواسطة عصا “بيسبول”، قبل أيام، في مدينة شيشاوة، من طرف خطيبها المفترض.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الجاني سبق له زيارة أسرة الضحية، معبرا عن رغبته في خطبتها والزواج بها، واعدا بإحضار أسرته، بعد عودة والده من إسبانيا.
وأوردت المصادر ذاتها، بأن الجاني استغل هذه الثقة لإيقاع الضحية، حيث التقاها في الشارع العام، محاولا إقنعها بالصعود إلى سيارته، بهدف إيصالها إلى وجهتها، لكنه في الواقع، أسرع بها إلى مغسل للسيارات في ملكه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني أرغم الضحية على الدخول إلى مغسل السيارات، محاولا تسكيرها بمشروب “ماء الحياة”، لكنه استشاط غضبا حينما رفضت ذلك.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الجاني اعتدى على الضحية بالضرب المبرح، وقام بهتك عرضها بواسطة عصا “بيسبول”..، وبعد شجار ومحاولات للهرب، تمكنت الضحية من الفرار نحو مخفر الشرطة، لتقديم شكاية حول ما تعرضت له.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الشرطة باشرت تحقيقاتها حول ما وجهته الضحية من اتهامات خطيرة لخطيبها، كما أنها تعاني من صدمة نفسية كبيرة.
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