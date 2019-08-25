شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تدمر آليتين لمليشيا الحوثي في جبهة شخب بالضالع والان مع التفاصيل
تمكنت القوات المشتركة، فجر اليوم الأحد، من تدمير آليتين بعد مواجهات عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي في جبهة شخب غربي قعطبة بمحافظة الضالع.
وأفادت مصادر عسكرية أن الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أعقبت محاولة حوثية لشن هجوم على مواقع القوات المشتركة في جبهة شخب.
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي استقدمت اليوم الأحد تعزيزات وآليات حربية عبر مديرية الحشأ القريبة من جبهة حجر.
وأضافت أن القوات المشتركة اشتبكت مع هذه التعزيزات الحوثية وتمكنت من تدمير ناقلات جند وإعطاب دبابتين للمليشيات.
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