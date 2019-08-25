شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النخبة تسيطر على تبة الجلفوز والمواجهات تمتد شرق عتق والان مع التفاصيل

أعلنت قوات النخبة الشبوانية أنها تمكنت من استعادة نقطة الجلفوز وتبة الارسال من قوات الإصلاح ظهر اليوم عقب معارك عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين .

ودفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات كبيرة للمشاركة في القتال الدائر في مدينة عتق ضد القوات التابعة لحزب الإصلاح .

وقالت قناة الحدث ان 3 الوية وبأسلحتها الثقيلة وصلت الى محيط مدينة عتق للمشاركة الى جانب قوات النخبة في المعارك التي تخوضها ضد القوات التابعة للإصلاح .

وبحسب مصادر ميدانية فقد امتدت المواجهات المسلحة قبل قليل إلى الأطراف الشرقية لمدينة عتق .