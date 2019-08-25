شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد حلقة نقاشية بالمكلا حول الواقع الاقتصادي بحضرموت والان مع التفاصيل

عقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، اليوم ، حقلة نقاشية بعنوان (الواقع الاقتصادي بحضرموت التحديات والفرص والرؤى) والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة حضرموت ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية.

وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها مدراء عموم المكاتب التنفيذية والأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص ، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر باجرش أهمية إقامة مثل الحلقات النقاشية لدارسة ومعرفة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب..منوها بان القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لإحداث تنمية في الجمهورية.

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وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بما يسهم في خلق تنمية شاملة..مشيدا بدور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على الجهود التي يبذلها في دراسة الواقع الاقتصادي بالجمهورية وتقديمه البيانات والإحصائيات.

بدوره اعتبر مديرعام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب والمهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري ،التعليم الفني أداة مهمة حيث ان معظم قطاعات السوق المحلي ترفد بالكوادر الوسطية المؤهلة والمتخصصة..مشيرا إلى أهمية مواكبة التعليم الفني لكافة التطورات العلمية الحديثة من اجل الارتقاء بمخرجاته.

وقدمت بالحلقة ورقة عمل بعنوان (الوضع الراهن والمستقبلي للقطاع الاقتصادي بحضرموت) والتي قدمها الباحث والمختص في الشؤون الإدارية والاقتصادية ابراهيم بن قفلة .