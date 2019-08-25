الرياضة النيابية: حديث وزير الشباب عن ميزانية الأولمبية غير صحيح وسابق لأوانه

رياضة 2019-08-25 | 13:43 329 مشاهدة اعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، أن حديث وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي عن نقل الميزانية المالية للجنة الأولمبية العراقية إلى حساب الوزارة ضمن موازنة العام المقبل 2020، "غير صحيح وسابق لأوانه". وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان لم يناقش لغاية الآن الميزانية المالية للعام المقبل، وإن الوزارات الحكومية ومنها وزارة الشباب والرياضة غير معنية بهذا الأمر وليس من صلاحياتها تقرير مصير مؤسسات أخرى ومنها اللجنة الأولمبية".



وأضاف، أن "الأمر محصور تحت قبة البرلمان الذي يعد الجهة التشريعية العليا المعنية بمناقشة الميزانيات المالية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والموافقة عليها".

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