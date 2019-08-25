نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة

وقال احمد مظهر الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "اعضاء مجلس النواب هم جزء من كتل سياسية موجودة بالساحة العراقية منذ عام 2003 وحتى اللحظة، وهم خاضعين لقيادات سياسية والاحزاب التي اتت بهم"، مبينا ان "تلك الظروف خلقت تفاهمات معينة كانت نتيجتها المجئ بالحكومة الحالية وجميع الحكومات التي سبقتها".واضاف الجبوري، ان "فقدان معرف الكتلة الاكبر بهذه الدورة النيابية، جعل الحكومة ضعيفة وتحاول موازنة الكفة بين الكتل السياسية"، لافتا الى ان "الاستجوابات او الاسئلة وطلبات الاستضافة لا تعتبر محاولة لتسقيط الحكومة فهناك بعض الشخصيات بالحكومة لديها مشاكل وعليها ملفات ومؤشرات تلكؤ بالعمل".

واكد الجبوري، انه "من غير المعقول ان يتم بكل طلب للاستجواب من مجلس النواب توجيه التهم بالاستهداف الشخصي او السياسي او غيرها من العناوين الاخرى"، مشددا على انه "على العكس من تلك الرؤى فان الاستجواب لايعني ان المستجوب مدان وثبتت عليه التهم بل هي حالة تصحيحية وتقويمية وتكميلية للخطوات الاخرى الداعمة لرغبات تقوية العمل المؤسساتي بالدولة العراقية".

