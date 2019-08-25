نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة

اعتبر نائب عن كتلة المحور الوطني، الاحد، ان فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة وتحاول موازنة الكفة بين الكتل السياسية، فيما اشار الى ان الاستجوابات حالة تصحيحية وتقويمية وتكميلية للخطوات الاخرى المقوية للعمل المؤسساتي.
واضاف الجبوري، ان "فقدان معرف الكتلة الاكبر بهذه الدورة النيابية، جعل الحكومة ضعيفة وتحاول موازنة الكفة بين الكتل السياسية"، لافتا الى ان "الاستجوابات او الاسئلة وطلبات الاستضافة لا تعتبر محاولة لتسقيط الحكومة فهناك بعض الشخصيات بالحكومة لديها مشاكل وعليها ملفات ومؤشرات تلكؤ بالعمل".
واكد الجبوري، انه "من غير المعقول ان يتم بكل طلب للاستجواب من مجلس النواب توجيه التهم بالاستهداف الشخصي او السياسي او غيرها من العناوين الاخرى"، مشددا على انه "على العكس من تلك الرؤى فان الاستجواب لايعني ان المستجوب مدان وثبتت عليه التهم بل هي حالة تصحيحية وتقويمية وتكميلية للخطوات الاخرى الداعمة لرغبات تقوية العمل المؤسساتي بالدولة العراقية".
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