النجف تحضر وطني الصالات لتصفيات آسيا

وقال رئيس لجنة كرة الصالات، غالب الزاملي في بيان، إنه "ضمن المنهاج المعد لمنتخب العراق بكرة الصالات هو إقامة معسكر تدريبي قصير في محافظة النجف الأشرف، يعقبه معسكر خارجي مع مشاركة في بطولة ودية تقام في اندونيسيا بداية شهر أيلول المقبل".وأشار الزاملي، إلى "الإهتمام الكبير الذي يوليه إتحاد كرة القدم في هذا المنتخب، وسعيه الجاد بتوفير كل مستلزمات النجاح التي تمكنه من عبور مرحلة التصفيات وصولا إلى النهائيات المؤهلة الى كأس العالم".

من جانبه، ذكر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، هيثم عباس بعيوي، أن "معسكر النجف يعد فرصة حقيقية لاختيار العناصر المؤهلة لارتداء قميص المنتخب، ونيل شرف تمثيله في تصفيات آسيا".

وأضاف بعيوي، أن "هذا المعسكر يتضمن خوض عدد من الوحدات التدريبية المكثفة، بهدف رفع اللياقة البدنية والمهارية للاعبين، لغرض الوقوف على جاهزية اللاعبين وإختيار التشكيلة الأساسية قبل الدخول في غمار بطولة اندونيسيا الودية، التي ينبغي من خلالها تأكيد مكانة منتخبنا آسيوياً".



وأوضح، أنه "تم اختيار اللاعبين من خلال المستويات الفنية التي أفرزتها منافسات الدوري الممتاز"، مشيراً إلى أن "القائمة الأولية التي تمت دعوتها لمعسكر النجف ضمت 21 لاعباً، سيتم تقليصهم إلى 14 لاعبا ليكونوا جاهزين لبطولة جاكرتا".

وأكد، أن "الجهاز الفني لديه الكثير من النقاط المهمة التي يرتكز عليها في المرحلة الثانية من الاستعدادات، حيث سيتم تكثيف التمارين وإجراء مباريات ودية، تتماشى والبرنامج الذي تم وضعه ليكون المنتخب بأبهى صورة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم لكرة الصالات".