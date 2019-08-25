ذوو الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين: اسئلة الذكاء بصرية وخاصة بالطيارين

شكا عدد من ذوي الطلاب المتقدمين لمدارس المتميزين، الاحد، من اسئلة اختبار الذكاء، وفيما اكدوا ان الاسئلة هي بصرية اكثر مما تكون ذهنية، اعتبروها بانها "غير منطقية".

وقال والد احد الطلبة في وقفة احتجاجية نظموها ذوي الطلاب المتقدمين لمدارس المتميزين امام وزارة التربية في بغداد، وحضرتها الخليج 365، ان "معدل ابني 100%، لكن معظم اسئلة اختبار الذكاء منطوقها غلط وطباعتها رديئة جدا"، مبينا انه "عند اجراء ابني الامتحان في كلية بغداد، وبعد توزيع الاسئلة تكتشف المدرسة ان العدد غير كافي من الاسئلة وقامت الادارة بطباعتها بشكل رديء مع ان هذه الاسئلة تعتمد في الحلول على دقة الطباعة".

فيما اكدت والدة طالب اخر "كان هناك خطأ في الاسئلة، حيث ان كل سنة يكون اختبار الذكاء 25 سؤال متنوع بين اللفظي والفكري والحسابات وتنحل في 20 دقيقة، لكن ما حدث هو ان الاسئلة كانت اختبار بصري تقريبا 17 سؤالا من اصل 25 سؤالا"، مشيرة الى ان "11 سؤالا منها صعبة للغاية ولا تضاهي اعمار الطلاب البالغة اعمارهم 12 عاما".

وطالبت وزارة التربية "بتعويض الطلاب عن هذا الخطأ"، معتبرة ان "ما حصل استهانة بالطالب واهله".

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فيما اكدت والدة طالب اخر ان "وضعية اسئلة اختبار الذكاء للمتميزين مزرية الى درجة"، مشيرة الى ان "الاسئلة غير واضحة واثنين من اساتذة الذكاء لم يتمكنوا من حلها".

وتابعت ان "هذه الاسئلة هي لاختبار بصري خاصة للطيارين والموظفين الذين يحتاجونهم بدقة عالية"، لافتة الى ان "نسبة النجاح لن تكون عالية".

يذكر ان المئات من طلاب السادس ابتدائي الذين تتراوح معدلاتهم من 93% الى 100% اجروا في الـ20 من اب الحالي، اختبار الذكاء من اجل التقديم في مدارس المتميزين.