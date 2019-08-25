محافظ النجف يقرر رفع دعوى قضائية على خلفية حادثة الضابط الايراني

قرر محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاحد، رفع دعوى قضائية على خلفية اعتداء ضابط ايراني على امراة من اهالي المحافظة في مطار مشهد بايران.
وأوضح مراسلنا أن الياسري دعا لفتح تحقيق من الجانب الإيراني وتقديم اعتذار وتوضيحات حتى لاتكرر هذه الحالة.
يذكر ان امرأة عراقية تعرضت للضرب في مطار مشهد على يد ضابط ايراني، فيما اعلنت وزارة الخارجية، انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية"، مبينة ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام"، كما دعت جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".
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