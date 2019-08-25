محافظ النجف يقرر رفع دعوى قضائية على خلفية حادثة الضابط الايراني

وقال مراسل السومرية في محافظة النجف، إن المحافظ لؤي الياسري التقى اليوم، بزوج السيده التي ضربت في مطار مشهد ووجه برفع دعوى قضائية بسم المحافظة وعن طريق وزارة الخارجية.

وأوضح مراسلنا أن الياسري دعا لفتح تحقيق من الجانب الإيراني وتقديم اعتذار وتوضيحات حتى لاتكرر هذه الحالة.



يذكر ان امرأة عراقية تعرضت للضرب في مطار مشهد على يد ضابط ايراني، فيما اعلنت وزارة الخارجية، انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية"، مبينة ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام"، كما دعت جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".