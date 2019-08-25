التربية تحدد موعد بدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.. (وثيقة)

أعلنت وزارة التربية، الأحد، تحديد الـ15 من شهر أيلول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية للكورسين الأول والثاني. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 وتستمر لمدة ستة أيام".



وأوضح، أن التوجيه تضمن أيضاً، أن "تنطلق امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثانوية للكورسين (الاول والثاني) في نفس اليوم ولغاية الـ24 من ذات الشهر ومن ضمنها أيام السبت"، مشيراً إلى "تخويل إدارات المدارس لتنظيم جداول امتحانات الدور الثاني بحسب المواعيد أعلاه".

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