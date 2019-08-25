مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في اشتباكات شمالي العراق‎

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العين الإخباريةالأحد 2019/8/25 03:42 م بتوقيت أبوظبي
قوات تركية موجودة شمال العراق- أرشيفية
قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون في اشتباكات مسلحة مع عناصر حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.
وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن الاشتباكات جاءت في إطار ما تُسمى بعملية "المخلب 3" العسكرية التي أطلقتها أمس في منطقة "سينات ـ حفتانين" شمالي العراق.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
وتشن تركيا منذ 27 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية بدأت بمرحلتين الأولى أطلقت عليها اسم "المخلب" والثانية "المخلب 2" بمنطقة هاكورك في شمال العراق ضد العمال الكردستاني.
وأعلنت تركيا انطلاق "المخلب-2" يوم 12 يوليو/تموز الماضي بمشاركة عناصر من القوات الخاصة "الكوماندوز".
وتعد بغداد الخطوات التركية اعتداء صريحا على سيادتها، ودعت أنقرة لاحترام علاقات حسن الجوار والكف عن انتهاك أراضيها.
وخلال الأعوام الماضية، طالبت حكومة إقليم كردستان مرات عدة تركيا وحزب العمال بإبعاد صراعهما العسكري عن العراق، رافضة أن تكون أراضي الإقليم ساحة معركة لأي طرف من الأطراف الخارجية.
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