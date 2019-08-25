الجيش الليبي يعلن مقتل الإرهابي فتحي بودي بمعارك "غوط الريح" غرب البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، مقتل الإرهابي فتحي بودي في معارك "غوط الريح" غرب البلاد.

والأربعاء الماضي، قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن سلاح الجو يبسط سيطرته على سماء البلاد.

وتابع المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في طرابلس؛ ما يدفعها للاستعانة بالمرتزقة التشاديين للقتال معها.

وكشف المحجوب عن أن المليشيات قامت باستنزاف أموال ليبيا في جلب المرتزقة والأسلحة بجميع أنواعها للقتال ضد الجيش الليبي خاصة في طرابلس ومرزق.

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وبسط الجيش الليبي سيطرته الكاملة على ليبيا بعد تدمير أماكن مواقع انطلاق الطيران التركي المسير وغرف عملياته.





وتكرر في الآونة الأخيرة استهداف المليشيات للمدنيين بقصف عشوائي عمدا، لاتهام الجيش الليبي بهذه الضربات أو نتيجة جهلها بالتعامل مع الأسلحة، خاصة أن غالبيتهم مرتزقة ومدنيون.

كما اشتعلت في الفترة الأخيرة الصراعات الداخلية بين المليشيات خاصة مليشيا الردع –يقودها عبدالرؤوف كاره- وثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، على خلفية اختطاف عناصر إرهابية تابعة للأخيرة من قبل الأولى قبل هروبها من الحرب في العاصمة.

كما تكررت عملية استهداف مقرات مليشيا الردع ومطار وسجن معيتيقة والمناطق السكنية المحيطة بها من قبل نظيرتها مليشيا البقرة، التي يقودها بشير خلف الله، القادم من تاجوراء، وقد أصابت عمليات القصف الطائرات المدنية والمنازل المحيطة بالمطار.