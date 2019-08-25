مقتل وإصابة 15 مدنيا بهجوم مسلح شمال بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون على الأقل بجروح في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في محافظة كركوك شمال بغداد.



وأصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً، الأحد، أعلنت فيه أن الهجوم تضمن قذائف صاروخية طراز آر بي جي وأسلحة متوسطة.

وأضافت أن "العمل الإجرامي استهدف ملعباً خماسياً لكرة القدم في قضاء داقوق بكركوك".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما حملت السلطات عصابات تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الاعتداء، بحسب البيان.

وفرضت السلطات المركزية العراقية سيطرتها على كركوك بعد فشل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عام 2017.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر لأكثر من 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، لكنّ الإرهابيين لا تزال لديهم خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان خاصة المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.