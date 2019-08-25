فيديوجراف.. محمد صلاح يواصل صعق الفرق اللندنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، صعق الفرق اللندنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما سجل هدفين في فوز "الريدز" على أرسنال بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمييرليج.
صلاح حقق العديد من الأرقام المميزة بعد هذه الثنائية، يأتي في مقدمتها وصوله للهدف رقم 6 في 6 مواجهات لعبها أمام أرسنال.
ورفع صلاح رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للتتويج بلقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة توالياً، بعدما توج به آخر نسختين.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي سجل صلاح المميز أمام الفرق اللندنية.
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