قمة غير عادية لـ"إيكواس" لبحث التدهور الأمني في غرب أفريقيا

نساء يتظاهرن ضد العنف أمام محكمة واجادوجو في بوركينا فاسو

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقد قمة غير عادية، تبحث تدهور الوضع الأمني في غرب القارة.

وقال الرئيس الدوري للمجموعة، رئيس النيجر محمدو إسوفو في تصريحات صحفية، إن القمة ستنظم في 14 من سبتمبر/أيلول المقبل بواجادوجو، عاصمة بوركينافاسو، التي تتولى دوريا رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس.

وبحسب مراقبين فإن تدهور الأوضاع الأمنية وخصوصا في بوركينا فاسو والنيجر ومالي ألقى بظلال سلبية على الوضع السياسي وشكل تهديدا حقيقيا لدول غرب القارة التي تكافح لإزالة خطر الإرهاب.

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وألقت الهجمات الإرهابية التي تشهدها بوركينا فاسو بتعقيدات جديدة على المشهد المعقد أصلا بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية، حيث يؤكد مراقبون أن انفجار الوضع الأمني في بوركينا فاسو سيؤدي إلى مزيد من الهجمات.

وزادت حدة العنف خلال الأشهر الأخيرة في بوركينا فاسو التي شهدت هجمات دامية متزايدة في السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن نحو 500 قتيل، وبدأت الهجمات في شمال البلاد، لكنها امتدت شرقا قرب الحدود مع توجو وبنين.

وسبق أن دعا عدد من قادة الدول "إيكواس" إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الجماعات المسلحة، على غرار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وصوت برلمان بوركينا فاسو، الشهر الماضي، بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر.

وقالت السلطات البوركينية إنها تسعى من خلال تمديد حالة الطوارئ إلى "تعزيز مواجهة انعدام الأمن، ومنح الوسائل لقوات الدفاع والأمن، لمتابعة عملياتها من أجل تأمين البلاد".