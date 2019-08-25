مزيان يعد جماهير العين بالمنافسة على كل الألقاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجزائري عبدالرحمن مزيان المحترف ضمن صفوف فريق العين الإماراتي أن حالة الطقس أثرت على أداء اللاعبين خلال مواجهة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي.
وكان شباب الأهلي بطل النسخة الماضية تعادل مع العين بهدفين لمثلهما على ملعب هزاع بن زايد خلال مباراة الجولة الأولى من المسابقة، الجمعة.
وأضاف مزيان في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "مع مرور الوقت سنتأقلم جميعا على طبيعة الطقس، وسنعمل جاهدين من أجل المنافسة على جميع الألقاب".
ونستعرض من خلال الفيديو التالي حديث عبدالرحمن مزيان لعدسة "العين الرياضية" عقب انتهاء المباراة.
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