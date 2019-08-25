الان تتابع سوريا.. الدفاعات الجوية تعترض “أهدافا” فوق دمشق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية اعترضت “أهدافا” فوق العاصمة دمشق، أمس السبت. Advertisements وأفاد شهود في دمشق بأنهم سمعوا وشاهدوا انفجارات في السماء. وقالت وكالة “سانا”، إن الدفاعات الجوية تواجه أهدافا معادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية في إشارة إلى المناطق الواقعة جنوب دمشق. ولم تتضح طبيعة الأهداف ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى.

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