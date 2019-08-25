ماكرون يؤكد الحاجة للعمل حفاظا على استقرار منطقة الشرق الأوسط

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في منطقة الشرق الأوسط بـ"الهش"، مؤكدا الحاجة للعمل للحفاظ على استقرار المنطقة، ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ستواصل الحوار لتحقيق هذا الهدف. وشدد الرئيس الفرنسي - في تصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في مدينة "بياريتز " الساحلية الفرنسية - على ضرورة العمل على إصلاح النظام التجاري العالمي ومنظمة التجارة العالمية، وأيضا الاتفاق على إطار للضرائب المفروضة على البضائع والشركات في إطار منظمة التعاون والتنمية في أوروبا، مشيرا إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا "أحادي الجانب " في هذا الصدد وسيفرض ضرائب على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا الرقمية. ولفت الرئيس ماكرون إلى وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع على مساعدة الدول التي تضررت من حرائق غابات الأمازون، حيث كانت كولومبيا أحدث دولة تقدمت بطلب للحصول على مساعدات لمواجهة حرائق الغابات، موضحا أن فرنسا تعد واحدة من الدول التسع التي توجد بها غابات الأمازون من خلال إقليم "جوان " التابع لها. وفيما يتعلق بنتائج مباحثاته التي أجراها أمس السبت مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أوضح الرئيس الفرنسي - في تصريحاته - أن الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة التي تعد أهم حليف لبلاده، وأن المباحثات كانت ايجابية وبناءة، مشيرا إلى أنه من خلال الحوار المباشر يمكن تحقيق التقدم بشأن القضايا المثارة.

